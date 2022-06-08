Восемь человек в Мексике пострадали при падении с подвесного моста

Восемь человек пострадали при падении с подвесного моста в Мексике во время его открытия

Во время торжественного открытия обрушился подвесной мост в Мексике. Видео с места происшествия опубликовало РИА Новости.

Как сообщает агентство, в результате пострадали восемь человек. Мост обрушился, когда люди попробовали перейти небольшое ущелье, по которому протекает горная речка. Высота падения оказалась небольшой, поэтому никто не погиб.

29 января в американском Питтсбурге обрушился мост и повредил газопровод за несколько часов до приезда в город президента США Джо Байдена и членов его администрации.