Мишустин утвердил меры по улучшению экологии Арктики

Глава кабмина Мишустин утвердил комплекс мер по минимизации загрязнения российской Арктики

В Арктической зоне России будет сокращено число вредных выбросов, что улучшит местную экологию. Комплекс мер по экологии региона был предложен российским правительством и утвержден главой кабмина Михаилом Мишустиным. Об этом сообщается на официальном портале кабинета министров.

Уточняется, что в план по улучшению экологии Арктики включено 13 мероприятий. Их закрепили за профильными министерствами и ведомствами.

«Минстрою, Минэнерго и региональным властям нужно будет принять меры по сокращению использования угля и мазута в качестве топлива и модернизации котельных и ТЭЦ для перевода их на природный газ, биотопливо или древесные пеллеты и щепу», — говорится на сайте правительства.

Отдельное поручение было дано Минэнерго — ведомство будет должно разработать планы по стимулированию перехода машин и водного транспорта в регионе на газ.

Ранее ученые выяснили, как остановить таяние ледяного покрова в Арктике. Исследование показало, что немедленное сокращение выбросов метана и углерода поможет сохранить арктический лед в этом столетии. Согласно предыдущим работам, бездействие в области экологии приведет к исчезновению льда в Арктике уже в середине XXI века.