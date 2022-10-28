69-я параллель
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11:59, 28 октября 202269-я параллель

Ученый дал прогноз по таянию льдов в Арктике

Ученый ААНИИ Макаров спрогнозировал, что лед в Арктике сохранится до 2050 года

Фото: Stefan Hendricks / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лед на арктических территориях точно сохранится до 2050 года, при этом температурные изменения в высоких широтах происходить будут. Такой прогноз дал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров изданию «Таймырский телеграф».

По его словам, ученые предполагают, что Землю ждет стадия небольшого похолодания, обусловленная вхождением планеты в очередной 70-летний климатический цикл.

«В принципе в ближайшие годы ситуация на трассе Севморпути будет достаточно серьезно меняться», — заявил Макаров, говоря о температурных изменениях в Арктике. При этом ледовые условия трансформируются не так явно, как предполагали ученые, а линейного таяния льда в регионе не наблюдается, добавил он.

Ранее ученые выяснили, как остановить таяние ледяного покрова. Исследование показало, что немедленное сокращение выбросов метана и углерода поможет сохранить арктический лед в этом столетии. Согласно предыдущим работам, бездействие в области экологии приведет к исчезновению льда в Арктике уже в середине XXI века.

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Варвара Родикова
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