Ученый дал прогноз по таянию льдов в Арктике

Ученый ААНИИ Макаров спрогнозировал, что лед в Арктике сохранится до 2050 года

Лед на арктических территориях точно сохранится до 2050 года, при этом температурные изменения в высоких широтах происходить будут. Такой прогноз дал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров изданию «Таймырский телеграф».

По его словам, ученые предполагают, что Землю ждет стадия небольшого похолодания, обусловленная вхождением планеты в очередной 70-летний климатический цикл.

«В принципе в ближайшие годы ситуация на трассе Севморпути будет достаточно серьезно меняться», — заявил Макаров, говоря о температурных изменениях в Арктике. При этом ледовые условия трансформируются не так явно, как предполагали ученые, а линейного таяния льда в регионе не наблюдается, добавил он.

Ранее ученые выяснили, как остановить таяние ледяного покрова. Исследование показало, что немедленное сокращение выбросов метана и углерода поможет сохранить арктический лед в этом столетии. Согласно предыдущим работам, бездействие в области экологии приведет к исчезновению льда в Арктике уже в середине XXI века.