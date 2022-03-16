Найден способ остановить таяние льда в Арктике

Сокращение выбросов метана способно остановить таяние льдов в Арктике на 80 процентов

Ученые нашли способ остановить таяние льда в Арктике. Новое исследование, опубликованное в Environmental Research Letters, показывает, что немедленное сокращение выбросов метана и углерода поможет сохранить арктический лед в этом столетии.

Согласно предыдущим работам, бездействие в области экологии приведет к исчезновению ледяного покрова в Арктике уже в середине XXI века. По мнению ученых, если мир достигнет нулевой отметки выбросов CO2 к 2050 году и примет меры по сокращению выбросов метана, используя все доступные в настоящее время методы, шансы на спасение льда в этом столетии могут увеличиться на 80 процентов.

Сохранить льды Арктики необходимо не только потому, что это жизненно важная часть местных экосистем, но и потому, что их отсутствие может значительно ускорить темпы глобального потепления. Кроме того, белый лед способен отражать солнечный свет, в отличие от темного цвета морской воды, при его таянии увеличивается риск дополнительного нагревания океана.

Ранее ученые из Калифорнийского технологического института и Вашингтонского университета в Сиэтле (США) оценили потери арктического льда из-за глобального потепления. Оказалось, что Северный Ледовитый океан потерял уже треть объема зимнего морского льда.

