Арктика потеряла треть льда за 18 лет из-за глобального потепления

Ученые США оценили потери льда в Арктике в шесть тысяч кубических километров

Ученые Калифорнийского технологического института и Вашингтонского университета в Сиэтле (США) оценили потери арктического льда из-за глобального потепления. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Geophysical Research Letters, Северный Ледовитый океан потерял треть объема зимнего морского льда.

Специалисты проанализировали данные, полученные с помощью спутниковых систем наблюдения ICESat-2 и CryoSat-2, чтобы определить ежемесячные изменения глубины, толщины и объема снежного покрова арктического морского льда за период с октября 2018-го по апрель 2021 года. За три года средняя высота снежного покрова в апреле уменьшилась на 2,5 сантиметра, а толщина льда — на 0,28 метра, что эквивалентно потере объема, равному около 12,5 процента.

При этом утончение многолетнего льда в 2021 году происходило большими темпами (на 0,5 метра или 16,1 процента), чем утончение однолетнего льда. Спутниковые данные, собранные за 18 лет с момента запуска ICESat, указывают на потери около шести тысяч кубических километров арктического зимнего льда, то есть одной трети объема, за счет сокращения многолетнего ледового покрова.

До недавнего времени высота снежного покрова определялась климатологией, основанной на исторических полевых записях, однако эти данные были слишком ненадежными. Так, толщина льда была переоценена на 0,22 метра, а утончение многолетнего льда ограничивалось лишь 0,38 метра.