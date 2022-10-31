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10:25, 31 октября 2022Силовые структуры

Россиянин задержан за убийство 73-летней матери из-за нежелания ухаживать за ней

В Калуге мужчина зарезал больную мать-пенсионерку из-за нежелания ухаживать за ней

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области

В Калуге правоохранители задержали мужчину, зарезавшего 73-летнюю мать. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лилия Мошкова.

По данным ведомства, в ночь на 30 октября фигурант несколько раз ударил пенсионерку ножом, нанеся смертельные ранения. Затем сын вызвал полицейских и рассказал о преступлении.

Предварительным мотивом названо нежелание подозреваемого ухаживать за пожилой женщиной, которая болела.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что на западе Москвы 50-летний мужчина убил 85-летнюю мать и покончил жизнь самоубийством.

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Екатерина Власова
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