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09:33, 31 октября 2022Бывший СССР

В Харькове сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

Мэр Харькова Терехов сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Globallookpress.com

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

По словам мэра, в городе были зафиксированы два прилета. Он также отметил, что в результате был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось о взрывах в нескольких регионах Украины. Отмечается, что они прозвучали, в частности, в Полтавской, Кировоградской, Криворожской и Винницкой областях.

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Георгий Нестеров
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