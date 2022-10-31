В Харькове сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

Мэр Харькова Терехов сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

По словам мэра, в городе были зафиксированы два прилета. Он также отметил, что в результате был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось о взрывах в нескольких регионах Украины. Отмечается, что они прозвучали, в частности, в Полтавской, Кировоградской, Криворожской и Винницкой областях.