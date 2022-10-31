Модель Решетова рассказала, что следит за питанием и занимается спортом ради своей красоты

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет своей красоты в интервью журналистке Надежде Стрелец. Соответсвующий ролик опубликован на YouTube-канале последней.

26-летняя манекенщица рассказала, что склонна к набору веса, поэтому всю жизнь следит за питанием и много времени уделяет тренировкам. По ее словам, в один момент она перестала следовать диете и ходить в спортивный зал, после чего набрала девять лишних килограммов за год.

«Мне не нравилось, как я выгляжу на фотографиях. Я не могла носить одежду, которую я хочу, поэтому я урезала порции, начала больше заниматься спортом и вернула кардио. К тому же я избавилась от нездорового желания перекусывать», — уточнила она и добавила, что практиковала и интервальное голодание.

Кроме того, инфлюэнсер призналась, что на самом деле обрабатывает снимки в фотошопе перед публикацией в социальных сетях. При этом знаменитость заявила, что регулярно снимает сторис без каких-либо фильтров, улучшающих внешность или меняющих пропорции лица.

В завершение беседы Решетова отметила, что не прибегала к услугам пластических хирургов и косметологии. «Посмотрите на мои старые фото, когда у меня не было доступа к инъекциям и вообще специалистам. Я делала только губы, но я этого не скрываю. Если я что-то сделаю с лицом, обязательно поделюсь в соцсетях», — заключила она.

Ранее в октябре Анастасия Решетова также оправдалась за роскошные подарки. «Что плохого в том, что я принимаю подарки и ухаживания от человека, с которым я нахожусь в отношениях? Это криминал? Telegram-каналы воспевают "Героинь Tatler", у которых те же самые богатые мужья и покровители. Почему одна содержанка, а другая — "Героиня Tatler"?» — заявила она.