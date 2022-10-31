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10:36, 31 октября 2022Ценности

Анастасия Решетова оправдалась за роскошные подарки

Фотомодель Анастасия Решетова заявила, что принимает роскошные подарки от возлюбленного

Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова оправдалась за демонстрацию дорогих подарков в социальных сетях. На эту тему она высказалась в интервью журналистке Надежде Стрелец.

26-летняя знаменитость ответила на вопрос интервьюера о том, есть ли у нее богатый возлюбленный, который обеспечивает ей роскошный образ жизни. Стрелец, в частности, обратила внимание на снимки манекенщицы, на которых она показывает огромные букеты цветов и полеты на частных самолетах.

«Что плохого в том, что я принимаю подарки и ухаживания от человека, с которым я нахожусь в отношениях? Это криминал? Telegram-каналы воспевают "Героинь Tatler", у которых те же самые богатые мужья и покровители. Почему одна содержанка, а другая — "Героиня Tatler"?» — заявила она, не раскрыв при этом имени возлюбленного.

В заключение гостья также призналась, что может полностью обеспечивать себя сама. «Сейчас я это и делаю», — уточнила она и добавила, что на данный момент не находится в романтических отношениях.

Ранее в октябре Решетова поделилась своим мнением о хиджабе после принятия ислама и разозлила фанатов. Знаменитость разместила серию снимков, на которых она позирует на фоне мечети в закрытом платье и платке сливового цвета. Манекенщица дополнила свой образ круглыми бриллиантовыми серьгами и часами.

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Карина Черных
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