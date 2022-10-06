Высказывание Решетовой о хиджабе после принятия ислама разозлило фанатов

Анастасия Решетова заявила, что правила не должны обязывать девушку покрывать голову

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась своим мнением о хиджабе после принятия ислама и разозлила фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила серию снимков, на которых она позирует на фоне мечети в закрытом платье и платке сливового цвета. При этом манекенщица дополнила свой образ круглыми серьгами, украшенными бриллиантами, и часами.

В описании к снимкам Решетова высказала свое отношение к религиозной одежде. «Я хочу жить в мире, где хиджаб не является инструментом политики, причиной для шейминга, триггером для протестов или убийства, как это происходит в некоторых странах, — заявила она. — Никакие административные правила не должны обязывать девушку покрывать голову, если это не ее личный выбор, и уж тем более нельзя на законодательном уровне запретить ей носить платок».

Поклонники не оценили посыл модели и раскритиковали ее образ на снимках, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Особенно когда за ношение хиджаба одаривают шикарными украшениями», «Хиджаб должен закрывать все волосы, его еще и носить нужно правильно», «Настенька, но на тебе сейчас не хиджаб, а красиво надетый платок. Это разные вещи», «То, что вы надели, — это не хиджаб! Важная часть хиджаба — правильно надетый платок. Мусульманки носят его так, чтобы были закрыты голова и шея, не выглядывали и не просвечивали волосы», «Попахивает лицемерием», — писали они.

Решетову не первый раз критикуют в соцсетях. В апреле 2021 года модель обругали за фото в парандже. Ее запечатлели на фоне мечети в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черном головном уборе. В описании к посту манекенщица поздравила подписчиков с наступлением священного месяца Рамадан.