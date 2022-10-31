Стало известно о взрывах на Кременчугской ГЭС

Стало известно о ракетных ударах по Кременчугской ГЭС в Кировоградской области Украины

В городе Светловодск в Кировоградской области Украины были зафиксированы ракетные удары. Об этом стало известно из Telegram-канала украинского агентства «Униан».

Отмечается, что ракеты попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Как сообщают жители Кировоградской области в соцсетях и Telegram-каналах, удар был нанесен по Кременчугской гидроэлектростанции (ГЭС), в результате чего Светловодск остался без электричества и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что на ДнепроГЭС начался пожар. Возгорание на объекте произошло после того, как по станции был нанесен ракетный удар.