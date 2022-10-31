Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:27, 31 октября 2022Бывший СССР

Появилось видео пожара после удара по подстанции на ДнепроГЭС

Опубликовано видео пожара после удара по подстанции на украинской ДнепроГЭС

Кадр: телеграм-канал «Mash»

На крупнейшей гидроэлектростанции Украины ДнепроГЭС начался пожар. Кадры с места публикует Telegram-канал Mash.

Сообщается, что примерно полчаса назад по станции был нанесен удар, началось возгорание. По данным «Известий», была повреждена подстанция в районе плотины.

Ранее в Запорожской области допустили «огромные жертвы» в случае, если украинская сторона сбросит днепровскую воду по каскаду гидроэлектростанций, включая ДнепроГЭС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Комбат «Востока» рассказал об обстановке в занятой ВСУ Павловке
На Украине ввели экстренные меры из-за взрывов
Анастасия Решетова оправдалась за роскошные подарки
Россиянка обвинила знакомого в изнасиловании и получила приговор
Российский школьник впал в кому на детской площадке
В Москве произошла массовая отмена рейсов
Тиктокер нашел отвратительную причину отказаться от мебели с рук
В российском городе ввели режим ЧС из-за смертельно опасной инфекции
Появилось видео пожара после удара по подстанции на ДнепроГЭС
Названы самые привлекательные для россиян города Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.