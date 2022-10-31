Появилось видео пожара после удара по подстанции на ДнепроГЭС

Опубликовано видео пожара после удара по подстанции на украинской ДнепроГЭС

На крупнейшей гидроэлектростанции Украины ДнепроГЭС начался пожар. Кадры с места публикует Telegram-канал Mash.

Сообщается, что примерно полчаса назад по станции был нанесен удар, началось возгорание. По данным «Известий», была повреждена подстанция в районе плотины.

Ранее в Запорожской области допустили «огромные жертвы» в случае, если украинская сторона сбросит днепровскую воду по каскаду гидроэлектростанций, включая ДнепроГЭС.