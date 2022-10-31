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19:47, 31 октября 2022Мир

Небензя заявил о поставленном кресте на гуманитарном измерении сделки по зерну

Небензя: атаки на Черноморский флот ставят крест на гуманитарном измерении сделки по зерну

Фото: Umit Bektas / Reuters

Использование гуманитарного коридора для атак на российский Черноморский флот поставило крест на гуманитарном измерении сделки по экспорту украинского зерна. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова приводит ТАСС.

«Подрывная акция Киева грубо нарушает стамбульские договоренности от 22 июля и, по сути, ставит крест на их гуманитарном измерении», — подчеркнул постпред. По его словам, на данный момент для всех сторон должно быть очевидно, что Украина использует черноморский коридор в военно-диверсионных целях.

Ранее Небензя заявил, что на фоне атак беспилотников на Черноморский флот РФ Россия будет вынуждена принимать собственные меры по досмотру судов, идущих через Черное море. Он также пообещал, что Москва в ближайшее время детализирует выводы и дальнейшие подходы к реализации зерновой сделки.

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Виктория Кондратьева
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