Небензя анонсировал меры России по досмотру идущих по Черному морю судов

Небензя: Россия не будет разрешать прохождение судов по Черному морю без своего досмотра

На фоне атак беспилотников на Черноморский флот РФ Россия будет вынуждена принимать собственные меры по досмотру судов, идущих через Черное море. Их анонсировал постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», — рассказал Небензя.

Постпред также пообещал, что Москва в ближайшее время детализирует выводы и дальнейшие подходы к реализации зерновой сделки. По его словам, российская сторона исходит из того, что решения в рамках «черноморских договоренностей», принятые без участия Москвы, ни к чему ее не обязывают. «Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля „черноморская инициатива“ без нас выполняться не должна», — резюмировал Небензя.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с турецким коллегой Хулуси Акаром по поводу зерновой сделки. Главы министерств обсуждали вопросы приостановки участия России в сделке после состоявшейся 29 октября атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.