В России заявили о проработке мер из-за роли Лондона в теракте в Севастополе

Посольство РФ: Москва проработает шаги в связи с британской ролью в теракте в Севастополе

Россия проработает практические меры в связи с ролью Великобритании в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Об этом рассказали в посольстве РФ в Лондоне, передает ТАСС.

В дипмиссии подчеркнули, что Москва была вынуждена приостановить участие в зерновой сделке, поскольку «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе"» из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом в посольстве подчеркнули, что атака была организована при участии британских специалистов. «Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны», — говорится в сообщении.

Кроме того, российская сторона заявила, что «британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными».

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России заявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.