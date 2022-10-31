Полицейские ворвались в дом к «вооруженным жильцам» и оказались на съемках порно

Daily Mail: прибывшие на вызов британские полицейские попали на съемки порнофильма

Ворвавшиеся к вооруженным жильцам британские полицейские обнаружили порноактеров на съемочной площадке. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, правоохранители получили сообщение, что в одном из домов видели мужчин с оружием. Однако, когда полицейские прибыли на место, выяснилось, что дом был арендован для съемок порнофильма, а «вооруженные люди» на самом деле были актерами в костюмах охранников.

Тем не менее, съемки пришлось приостановить. По словам актера Дэнни Ди (Danny D), съемочная группа заверила правоохранителей, что оружие является ненастоящим. Полицейские, отметил он, спокойно отнеслись к ситуации.

Ранее в американском городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина, поймали мужчину и женщину, которые неоднократно снимали порно в общественных местах. Когда пара попалась, женщину обвинили в трех случаях непристойного обнажения, двух случаях изготовления непристойных материалов и одном случае причинения намеренного ущерба личной собственности. Мужчину — в двух случаях непристойного обнажения и одном случае изготовления непристойных материалов.