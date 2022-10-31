В ООН усомнились в нарушении зерновой сделки из-за атаки на Севастополь

Замгенсека Гриффитс: ООН не видит нарушения зерновой сделки в атаке на Севастополь

ООН не видит оснований считать, что атака на Севастополь нарушила условия зерновой сделки. Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Его цитирует ТАСС.

«На заседании Совета Безопасности я упомянул про наши взгляды относительно заявлений о том, что атака на Севастополь каким-то образом нарушала условия "черноморской инициативы". С нашей точки зрения, оснований для таких утверждений нет», — сообщил дипломат.

В то же время, отметил он, эти обвинения может рассмотреть Совместный координационный центр (СЦК). «Он как раз и создавался для рассмотрения таких заявлений», — указал Гриффитс.

При этом замгенсека подчеркнул, что ООН верит в продление зерновой сделки с Россией и до 18 ноября (последний день действия сделки — прим. «Ленты.ру») сделает все возможное, чтобы она была продлена.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

