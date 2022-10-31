Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:54, 31 октября 2022Бывший СССР

В Киеве жителей призвали приготовиться к длительным отключениям света

Глава Киевской ОВА Кулеба призвал жителей приготовиться к длительным отключениям света

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве под удары попала энергетическая инфраструктура, жителям предстоит подготовиться к длительному отключению электроэнергии. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

«Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества», — написал Кулеба.

По данным украинских СМИ, в Киеве и Киевской области начались перебои с мобильной связью.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко описал обстановку в столице после серии атак. Глава города рассказал, что попадания пришлись по объектам критической инфраструктуры, из-за чего часть Киева была обесточена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Вертолеты Ка-52 получили повреждения после взрывов на российском аэродроме
70-летние россияне избежали наказания за совершенное в 90-е убийство
Стало известно о риске резкого падения производства iPhone
СКР возбудил дело в отношении сбившего и оставившего на дороге ребенка депутата
Мэр Белгорода подал в отставку
В Германии стали опасаться за будущее ресторанов и отелей из-за энергокризиса
В Госдуме назвали условие возвращения России в зерновую сделку
Дети Джигана и Самойловой сцепились за еду и попали на видео
Диетолог перечислила семь мешающих похудению здоровых привычек
В России сравнили «Бук-М3» и NASAMS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.