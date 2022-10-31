В Киеве жителей призвали приготовиться к длительным отключениям света

Глава Киевской ОВА Кулеба призвал жителей приготовиться к длительным отключениям света

В Киеве под удары попала энергетическая инфраструктура, жителям предстоит подготовиться к длительному отключению электроэнергии. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

«Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества», — написал Кулеба.

По данным украинских СМИ, в Киеве и Киевской области начались перебои с мобильной связью.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко описал обстановку в столице после серии атак. Глава города рассказал, что попадания пришлись по объектам критической инфраструктуры, из-за чего часть Киева была обесточена.