Устроивший стрельбу в Пермском университете отказался от дачи показаний

Устроивший стрельбу в Пермском университете Бекмансуров отказался от дачи показаний в суде

Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете 20 сентября 2021 года, отказался от дачи показаний в ходе рассмотрения дела в суде. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает ТАСС.

«На основании, предусмотренном ст. 51 Конституции РФ, я отказываюсь от дачи показаний, при необходимости я готов ответить на вопросы», — заявил Бекмансуров. При этом он признал вину и сказал, что раскаивается.

Ранее стало известно, что еще в 2018 году во время обучения в школе Бекмансуров предлагал школьникам купить огнестрельное оружие и устроить массовое убийство. Одноклассник сообщил, что тот позвал его после уроков пообщаться наедине. Во время разговора Бекмансуров спросил его о планах на жизнь. Одноклассник ответил, что собирается продолжить учебу после окончания школы, на что его собеседник сказал, что это скучно, и предложил вместе расстрелять учеников.

Свидетель пояснил, что не воспринял предложение Бекмансурова всерьез, поэтому никому не сообщил об этом разговоре.

20 сентября 2021 года вооруженный гладкоствольным оружием Бекмансуров пришел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате в учебном заведении началась паника. Студенты пытались спастись от стрелка, выпрыгивая из окон учебных корпусов. Тогда погибли шесть человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

В настоящее время Бекмансурова судят за нападение и убийства.