Названы самые привлекательные для россиян города Турции

Garnet: активнее всего россияне покупают жилье в Стамбуле и Анталье

Активнее всего россияне покупают жилье в Стамбуле и Анталье. Самые привлекательные для покупателей недвижимости из России города Турции назвали аналитики инвестиционной компании Garnet. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, большая часть сделок приходится на Стамбул — за девять месяцев иностранцы приобрели в городе 19,5 тысячи объектов. Второе место занимает Анталья — там купили 14,6 тысячи объектов. На третьем месте оказался Мерсин, где совершили 1,9 тысячи сделок, а на четвертом — Анкара с 900 сделками.

«Россияне очень активно покупают недвижимость и в Стамбуле, и в Анталье. Другие города существенно меньше интересуют россиян. Так, например, Анкара считается очень "мусульманской" территорией, где живет много турок, пакистанцев, иранцев и иракцев. В этом городе существенно более жесткие нормы поведения, достаточно жесткий дресс-код, здесь никто не ходит с открытыми коленями и никто не употребляет алкоголь», — пояснила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

Специалистка добавила, что Мерсин — гораздо менее развитый город, чем Анталья и Алания. Однако в нем существенно более дешевая недвижимость. «Мерсин и Анталья подходят для тех, кто готов ждать инфраструктуры, а если же человеку или семье нужно жить здесь и сейчас, то, конечно, лучше выбирать более развитые в этом плане места. В целом россиянам интересен, помимо Антальи и Стамбула, Бодрум, который располагается на побережье Эгейского моря и является более премиальным местом, чем Анталья», — отметила Сивова.

Ранее стало известно, что каждая пятая сделка с жильем в Турции проходит с участием россиян. По словам председателя совета директоров Inhouse Global Фатиха Эргювена, граждане России могут приобрести недвижимость за более чем 400 тысяч долларов (около 24,6 миллиона рублей).