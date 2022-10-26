Раскрыта доля российских сделок на рынке жилья в Турции

В GIGDER заявили, что каждый пятый жилой объект в Турции в 2022 году приобрел россиянин

В 2022 году граждане России стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в Турции, ими был приобретен каждый пятый объект недвижимости в стране. Долю российских сделок в курортной стране со ссылкой на заявление председателя совета директоров турецкой Ассоциации по продвижению недвижимости за рубежом (GIGDER) Омера Фарука Акбала приводит газета Dunya.

По словам эксперта, за период с января по сентябрь нынешнего года иностранные граждане осуществили более 50 тысяч инвестиций в недвижимость. Средняя сумма покупки составила 245 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей). «Мы продали россиянам каждый пятый дом. Мы отобрали лидерство у таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Черногория и Греция. Мы стали страной, где россияне покупают больше всего», — отметил Акбал.

По словам председателя совета директоров Inhouse Global Фатиха Эргювена, граждане России могут приобрести недвижимость на сумму более 400 тысяч долларов (около 24,6 миллиона рублей). В большинстве локаций более дешевое жилье стоимостью в 250 тысяч долларов было практически полностью распродано.

Глава совета директоров Tekce Overseas Gayrimenkul AS Байрам Текче также отметил, что по причине роста цен на первичном рынке увеличился спрос на «вторичку», и примерно две трети сделок осуществляется с «подержанным» жильем. Он добавил, что 22 из 27 сделок по продаже жилья, заключенных в их компании, было проведено с россиянами. Таким образом, на один день приходилось примерно по две сделки. Если исключить из этого списка граждан России, продажи сокращаются до одной за три дня.

В октябре аналитики портала Turk.Estate пришли к выводу, что с мая по сентябрь 2022 года каждая пятая иностранная сделка с жильем в Турции проходила с участием россиян. За первые девять месяцев 2022 года нерезиденты приобрели в Турции более 44,6 тысячи объектов недвижимости — 18,76 процента из них (или 9311 лотов) купили граждане России.