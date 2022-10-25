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12:23, 25 октября 2022Среда обитания

Раскрыта доля российских покупателей на рынке жилья в Турции

Turk.Estate: каждая пятая иностранная сделка с жильем в Турции является российской

Фото: Martin Siepmann / imageBROKER.com / Globallookpress.com

С мая по сентябрь 2022 года каждая пятая иностранная сделка с жильем в Турции проходила с участием россиян. Долю покупателей недвижимости из России раскрыли аналитики портала Turk.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что за первые девять месяцев 2022 года нерезиденты приобрели в Турции более 44,6 тысячи объектов недвижимости — 18,76 процента из них (или 9311 лотов) купили россияне. Пик российского интереса к жилью в Турции, по оценкам аналитиков, пришелся на июнь 2022 года — тогда приобрели 1887 объектов, или 21,87 процента от общего числа иностранных сделок за месяц.

При этом наибольшая доля российских сделок в Турции была зафиксирована в июле — в этом месяце россияне купили 1028 объектов, что составило 26,1 процента от общего числа иностранных операций с недвижимостью на популярном курорте.

Ранее в инвестиционной компании Garnet назвали самые популярные у россиян типы жилья в Турции. Наибольшим спросом, по словам специалистов, пользуются однокомнатные квартиры и студии — такой выбор обусловлен небольшим размером семей из России.

Нина Ташевская
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