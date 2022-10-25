Названы самые популярные у россиян типы жилья в Турции

Garnet: россияне покупают в Турции квартиры, аналогичные выбираемым в России

Граждане России, которые запланировали покупку квартиры в Турции, как правило, выбирают типы жилья, аналогичные тем, которые они приобретали в родной стране. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

Среди самых популярных типов жилья в Турции у россиян эксперт выделила однокомнатные квартиры и студии. При этом специалист подчеркнула, что объяснение подобного выбора служит небольшой размер семьи у соотечественников по сравнению с гражданами восточных стран, которые также активно приобретают недвижимость в курортной стране. Двумя такими государствами Сивова назвала Иран и Ирак, которые занимают вторую и третью позиции в списке лидеров по покупке жилья в Турции. Их граждане, как правило, не рассматривают малоформатные квартиры для покупки в зарубежной стране, так как их семьи зачастую достаточно большие.

Эксперт отметила, что спрос со стороны россиян на переезд в Турцию в сентябре 2022 года подскочил на рекордные 260,7 процента относительно августа и на 1268,46 процента по сравнению с девятым месяцем 2021-го. Кроме того, за девять месяцев нынешнего года интерес граждан России к переезду в популярную курортную страну оказался на 536,41 процента выше, чем в аналогичный период предыдущего года.

В октябре стало известно о том, что россияне, ставшие лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Турции, ежедневно приобретали в стране по 34 квартиры. Представитель Intermark Real Estate Ирина Мошева отметила, что интерес к жилью там среди граждан России резко возрос после объявления частичной мобилизации.