Раскрыто ежедневно покупаемое россиянами количество квартир в Турции

Граждане России ежедневно приобретали в Турции по 34 квартиры

Россияне, ставшие лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Турции, ежедневно приобретали в стране по 34 квартиры. Информацию об этом со ссылкой на Турецкий институт статистики раскрыло издание The Moscow Times.

По данным исследователей, за август 2022 года граждане России приобрели более 1,2 тысячи объектов недвижимости в Турции. С начала текущего года их число составило 8,1 тысячи. За период с января по август 2022-го россияне купили в курортной стране на 51 процент больше квартир, чем за весь предыдущий год. Согласно данным Propriеtе Gеnеrale Group, на Турцию пришлась практически треть от всего российского спроса — 31 процент.

Представитель Intermark Real Estate Ирина Мошева отметила, что интерес к жилью в Турции среди россиян резко возрос после объявления частичной мобилизации. В период с 19 по 23 сентября количество обращений, связанных с приобретением недвижимости в республике, увеличилось в пять раз по сравнению с показателями середины месяца.

Эксперты объясняют популярность Турции среди граждан России близостью к стране и более низкой ценой получения вида на жительство относительно других государств. ВНЖ для иностранцев доступен при приобретении недвижимости на сумму от 75 тысяч долларов (около 4,8 миллиона рублей), а возможность получить гражданство — при вложении от 400 тысяч долларов и выше (примерно от 25,8 миллиона рублей). Повышенная востребованность Турции у россиян, однако, приводит к приостановке выдачи ВНЖ из-за слишком большого числа желающих его получить. По словам коммерческого директора Tranio Елены Милишенковой, выдачу видов на жительство из-за превышения квот приостановили на курорте Махмутлар.

В октябре эксперты инвестиционной компании Garnet пришли к выводу, что россияне бросились скупать жилье в Турции после начала мобилизации. По словам руководителя проектов компании Екатерины Сивовой, увеличение спроса со стороны россиян на объекты в Турции также связано с изменением правил и удорожанием получения гражданства за приобретение жилья в этой стране, а также с повышением минимальной стоимости жилья для получения вида на жительства.