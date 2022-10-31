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09:58, 31 октября 2022Мир

В ФРГ высказались о близости к ядерной войне с Россией из-за провокаций НАТО

Экс-офицер бундесвера Розе заявил, что провокации НАТО на Украине приведут к ядерной войне
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sgt. Lianne Hirano / Globallookpress.com

Военная и экономическая помощь Украине является частью провокаций России, целью которых — уничтожение российской государственности и ее Вооруженных сил. Если западные страны не будут договариваться с Россией, то украинский кризис приведет к ядерной войне. О близости мирового ядерного конфликта высказался экс-офицер бундесвера и подполковник в отставке Юрген Розе, передает РИА Новости.

«По моим оценкам, в нынешней ситуации мы ближе к ядерной войне, особенно здесь, в Европе, чем когда-либо в истории. НАТО делает все возможное, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия на поле боя в Украине, чтобы затем иметь возможность полностью уничтожить российские силы на том основании, что они его применили», — заявил бывший офицер армии ФРГ.

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Он отметил, что такого же мнения придерживаются некоторые высокопоставленные офицеры Бундесвера. «Интересно, что есть генералы времен холодной войны, такие как бывший председатель Военного комитета НАТО, генеральный инспектор Бундесвера Харальд Куят, который сказал, что этой войны можно было бы избежать, если бы Запад этого только захотел», — рассказал Розе.

Бывший подполковник также призвал правительства западных государств к началу прямых переговоров с Россией как можно быстрее.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Запад использует шантаж, чтобы заставить Анкару присоединиться к введению ограничений против Москвы. «Именно так я могу интерпретировать письма и телефонные звонки, получаемые турецким бизнесом и ассоциациями от западных партнеров», — подчеркнул дипломат.

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Виктория Кондратьева
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