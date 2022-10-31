Запад обвинили в шантаже по антироссийским санкциям

Посол России Ерхов заявил, что Запад шантажирует Турцию для введения санкций против России

Запад использует шантаж, чтобы заставить Анкару присоединиться к введению ограничений против Москвы. Такое обвинение выдвинул посол России в Турции Алексей Ерхов, передает Dünya.

«Насколько я понимаю, эти требования уже выдвинуты теми, кто, не стесняясь использовать любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к наложенным на нас санкциям. Именно так я могу интерпретировать письма и телефонные звонки, получаемые турецким бизнесом и ассоциациями от западных партнеров», — заявил он.

По его словам, Россия не одобряет такие методы. Тем не менее, как отметил посол, решение будет принимать население Турции, ее правительство и бизнесмены.

Ранее стало известно, что Украина, Турция и ООН согласовали движение судов в Черном море без участия России. При этом совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле подчеркнул, что российскую сторону проинформировали об этом решении в рамках зерновой сделки.