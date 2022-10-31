Российские аниматоры прожгли руки ребенка жидким азотом

Аниматоры из Башкортостана прожгли руки ребенка во время игры с жидким азотом

В республике Башкортостан российские аниматоры прожгли кожу на руках ребенка во время игры с жидким азотом на детском празднике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Шестилетний ребенок пришел на вечеринку в честь дня рождения в студию «Акварель», где во время развлекательного шоу детям предложили поиграть в «горячую картошку». По правилам игры, участники должны перебрасывать друг другу определенный предмет — так называемую «картошку», представляя, что она горячая. Проигрывает тот, кто не успел ее поймать.

Аниматоры решили использовать в качестве «горячей картошки» попкорн с жидким азотом — предполагалось, что его нужно быстро положить в рот и съесть, и это будет безопасно. Однако по какой-то причине один из детей получил ожоги рук. Как пишет «Подъем», организаторы заявили, что такое произошло впервые, а причиной случившегося назвали горячую воду, которой ребенок, предположительно, смысл азот.

Из-за полученной травмы ребенок перестал посещать детский сад, на протяжении недели ему делают перевязки ладоней.

После случившегося номер убрали из программы анимации. Семья ребенка обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор, впереди организаторов ждет судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что десять детей пострадали от взрыва на научном шоу в иркутском торговом центре, во время которого проводились эксперименты с жидким азотом и реактивами. Зрители, сидевшие в первых рядах, получили ожоги.