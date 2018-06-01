Появилось видео взрыва на детском шоу в Иркутске

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Камеры наблюдения в иркутском торговом центре «Комсомолл» сняли момент взрыва на научном шоу, в результате которого пострадали 10 детей. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Следственного комитета.

По данным следствия, в одном из помещений ТЦ проводились показные химические опыты с жидким азотом, электричеством и реактивами. В ходе представления произошел выброс горючего газа, который попал на газовую горелку и воспламенился. Дети, сидевшие на первом ряду, получили ожоги.

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Состояние восьми школьников в возрасте от 8 до 13 лет оценивается как удовлетворительное. Сильно пострадали 10-летний мальчик и 13-летняя девочка — у обоих обожжено до 25 процентов тела. Мальчика отправили в палату интенсивной терапии из-за ожогового шока. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

По факту происшествия возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Задержаны участвовавшие в представлении экскурсоводы и технический директор организации, которой принадлежит помещение.

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