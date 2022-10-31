В России задумались над возможностью запуска поездов в Крым

Минтранс и РЖД обсуждают возможность начала железнодорожных перевозок в Крым

Министерство транспорта России и РЖД обсуждают возможность начала железнодорожных перевозок в Крым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Виталия Савельева.

Министр отметил, что совместно с холдингом продумываются варианты запуска пассажирских поездов на Крымский полуостров.

«Если раньше у нас были какие-то опасения, что РЖД могут попасть под санкции, у них много международных проектов, сейчас это все проще. Мы обсуждаем с РЖД [начало пассажирских перевозок в Крым — прим. «Лента.ру»], возможно решим», — уточнил Савельев.

Отмечается, что сейчас пассажирскими перевозками в Крым занимается частный железнодорожный оператор «Гранд сервис экспресс». Глава ведомства подчеркнул, что также обсуждается возможность уменьшения времени перевозок на полуостров.

Ранее в октябре сообщалось, что россияне полностью отказались отдыхать в Крыму — у местных отельеров нет ни одного бронирования на ноябрь. Так, с начала 2022 года на курортах полуострова провели отпуск более пяти миллионов туристов, что почти в два раза меньше, чем в 2021 году (9,5 миллиона).