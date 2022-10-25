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12:15, 25 октября 2022Путешествия

Россияне полностью отказались отдыхать на курортах Крыма

АТОР: у отельеров Крыма нет ни одного бронирования на ноябрь

Фото: Server Amzayev / Russian Look / Globallookpress.com

Отечественные туристы полностью отказались отдыхать в Крыму — у местных отельеров нет ни одного бронирования на ноябрь. Об этом заявила заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По ее словам, с начала 2022 года на курортах полуострова провели отпуск более пяти миллионов россиян, что почти в два раза меньше, чем в 2021 году (9,5 миллиона).

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Отмечается, что к массовому оттоку туристов привело объявление в республике высокого уровня террористической опасности. «Уровень бронирования отелей на сентябрь составил 25 процентов, на октябрь — пять процентов, на ноябрь — ноль процентов», — заявила эксперт.

Лобач подчеркнула, что представители малого и среднего бизнеса в Крыму оказались в сложной ситуации — им нечем оплачивать кредиты, платить заработную плату работникам, нет денег на развитие, ремонт и покупку оборудования. В связи с этим предприниматели Севастополя обратились в Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры с просьбой о предоставлении дополнительных мер поддержки, чтобы предотвратить рост безработицы в туризме и смежных отраслях.

Ранее сообщалось, что в Крыму и Краснодарском крае не вводились ограничения на отдых в связи с введением среднего уровня реагирования указом президента России Владимира Путина. Уточняется, что вся туристическая инфраструктура в популярных южных регионах продолжит работать в обычном режиме.

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Валентина Процкова
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