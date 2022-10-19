В Ростуризме прокомментировали ситуацию с ограничениями в Крыму и на Кубани

Глава Ростуризма Догузова: в Крыму и на Кубани не вводились ограничения на отдых

В Крыму и Краснодарском крае не вводились ограничения на отдых в связи с введением среднего уровня реагирования указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как отметила глава ведомства, вся туристическая инфраструктура в популярных южных регионах продолжит работать в обычном режиме. Она уточнила, что те, кто находится в Крыму и на Кубани в данный момент, могут продолжать свой отдых в плановом режиме.

«Если вы только планируете поездку в эти регионы, то на текущий момент никаких новых ограничений на поездки в Крым и Краснодарский край нет», — заключила Догузова.