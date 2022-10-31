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01:12, 31 октября 2022Силовые структуры

Россиянин сбил ребенка в Новосибирской области и скрылся с места ДТП

URA.RU: российский депутат сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В городе Татарске Новосибирской области водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП, оставив его лежать на дороге. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Местные жители опознали в водителе члена совета депутатов Татарского района. Ребенка положили в реанимацию с черепно-мозговой травмой и переломом бедра.

По информации РИА Новости, позднее водитель сам явился в полицию. В его крови алкоголя не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Оставление в опасности».

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Марина Совина
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