Россиянин сбил ребенка в Новосибирской области и скрылся с места ДТП

URA.RU: российский депутат сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В городе Татарске Новосибирской области водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП, оставив его лежать на дороге. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Местные жители опознали в водителе члена совета депутатов Татарского района. Ребенка положили в реанимацию с черепно-мозговой травмой и переломом бедра.

По информации РИА Новости, позднее водитель сам явился в полицию. В его крови алкоголя не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Оставление в опасности».