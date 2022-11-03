Стало известно о состоянии сбитого российским депутатом мальчика

Детский омбудсмен Болтенко: сбитый депутатом Мамонтовым мальчик чувствует себя хорошо

Россиянин сбил ребенка в Новосибирской области и скрылся с места ДТП

Начало событий в новости Россиянин сбил ребенка в Новосибирской области и скрылся с места ДТП

Шестилетний мальчик, которого в городе Татарске Новосибирской области сбил на машине районный депутат Сергей Мамонтов, сейчас чувствует себя хорошо. О его состоянии в четверг, 3 ноября, сообщила детский омбудсмен российского региона Надежда Болтенко в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что ребенок скоро отправится из больницы домой. «Угрозы жизни ребенка нет. В состоянии средней степени тяжести его перевели из реанимации в обычную палату... Он бодр, общается», — написала уполномоченный по правам ребенка.

Об аварии в Татарске Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Позже выяснилось, что за рулем авто был местный депутат Сергей Мамонтов. Суд арестовал его на 11 суток, признав виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»).

Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец сообщила, что Мамонтова исключат из депутатского объединения.