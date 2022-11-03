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08:32, 3 ноября 2022Россия

Сбившего ребенка депутата исключат из депутатского объединения «Единой России»

Депутата Мамонтова, сбившего ребенка, исключат из депутатского объединения «Единой России»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Члена Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова, сбившего ребенка, исключат из депутатского объединения «Единой России». Об этом сообщила глава регионального исполкома партии Юлия Швец, передает URA.RU в своем Telegram.

Как рассказала Швец, Мамонтова исключат из депутатского объединения «Единой России» в райсовете Татарского района до 7 ноября. «За оставление ребенка в опасности он понесет наказание по всей строгости закона», — добавила она. При этом из самой партии депутата исключили сразу после аварии.

Об аварии в Татарске Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Позже выяснилось, что за рулем авто был Сергей Мамонтов. Суд арестовал его на 11 суток, признав виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»). Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Марина Совина
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