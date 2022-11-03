Сбившего ребенка депутата исключат из депутатского объединения «Единой России»

Депутата Мамонтова, сбившего ребенка, исключат из депутатского объединения «Единой России»

Члена Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова, сбившего ребенка, исключат из депутатского объединения «Единой России». Об этом сообщила глава регионального исполкома партии Юлия Швец, передает URA.RU в своем Telegram.

Как рассказала Швец, Мамонтова исключат из депутатского объединения «Единой России» в райсовете Татарского района до 7 ноября. «За оставление ребенка в опасности он понесет наказание по всей строгости закона», — добавила она. При этом из самой партии депутата исключили сразу после аварии.

Об аварии в Татарске Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Позже выяснилось, что за рулем авто был Сергей Мамонтов. Суд арестовал его на 11 суток, признав виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»). Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.