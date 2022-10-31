Сбившего ребенка российского депутата с позором исключат из партии

«Единая Россия» с позором исключит депутата Мамонтова, сбившего шестилетнего ребенка

«Единая Россия» с позором исключит члена Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего шестилетнего ребенка. Об этом сообщила глава регионального исполкома партии Юлия Швец, ее заявление опубликовано на сайте организации.

«Поступок Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком», — указала Швец. Также она заверила, что партия окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье.

Ранее сообщалось, что в Татарске водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает. Местные жители опознали в водителе 67-летнего местного депутата.

24 октября суд в Москве арестовал 37-летнего мужчину, который за рулем Audi A6 на большой скорости насмерть сбил беременную женщину с пятилетним сыном на пешеходном переходе. Удар был такой силы, что их отбросило почти на 100 метров от места ЧП.