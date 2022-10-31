Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:02, 31 октября 2022Россия

«Единая Россия» исключит из партии сбившего ребенка депутата

«Единая Россия» исключит депутата Мамонтова, сбившего шестилетнего ребенка в Татарске

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Принято решение исключить из партии «Единая Россия» депутата Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика в Татарске и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила глава регионального исполкома политсилы Юлия Швец, заявление опубликовано на сайте организации.

По ее словам, поступок Мамонтова «не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения», а за то, что он совершил, его даже трудно «назвать человеком». Швец вместе с тем пообещала, что пострадавшему мальчику и его семье окажут всю необходимую поддержку.

Об аварии в Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина, оказавшийся депутатом Мамонтовым, выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. Он находится в реанимации центральной районной больницы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Комбат «Востока» рассказал об обстановке в занятой ВСУ Павловке
Россиянин застрелил двоюродного брата во время застолья и попал под следствие
В России собрались увеличить число льготников по оплате ЖКУ
Байдена обвинили в расизме по отношению к белым
Связь 5G назвали переоцененной
«Единая Россия» исключит из партии сбившего ребенка депутата
Добыча нефти в России снизилась в октябре
Стало известно о состоянии сбитого российским депутатом шестилетнего ребенка
Стало известно об атаке хакеров на Минобороны Австралии
Пьяная женщина подожгла домик российского священника рядом с часовней
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.