«Единая Россия» исключит из партии сбившего ребенка депутата

«Единая Россия» исключит депутата Мамонтова, сбившего шестилетнего ребенка в Татарске

Принято решение исключить из партии «Единая Россия» депутата Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика в Татарске и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила глава регионального исполкома политсилы Юлия Швец, заявление опубликовано на сайте организации.

По ее словам, поступок Мамонтова «не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения», а за то, что он совершил, его даже трудно «назвать человеком». Швец вместе с тем пообещала, что пострадавшему мальчику и его семье окажут всю необходимую поддержку.

Об аварии в Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина, оказавшийся депутатом Мамонтовым, выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. Он находится в реанимации центральной районной больницы.