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08:57, 31 октября 2022Россия

Стало известно о состоянии сбитого российским депутатом шестилетнего ребенка

В Минздраве Новосибирской области заявили о тяжелом состоянии сбитого депутатом ребенка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Шестилетний ребенок, которого в Татарске Новосибирской области сбил депутат Сергей Мамонтов, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, его слова приводятся в Telegram-канале правительства российского региона.

«Он находится в реанимации центральной районной больницы, ему оказывается вся необходимая помощь.Также помощь врачам районной больницы оказывает Консультационный центр областной клинической больницы», — сказал министр.

После случившегося глава Татарского муниципального района Юрий Вязов сообщил, что лично возьмет на контроль оказание помощи пострадавшему ребенку.

Об аварии в Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Впоследствии выяснилось, что за рулем авто был член Совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов. В «Единой Россией» сообщили, что депутата с позором исключат из партии.

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Анастасия Шейкина
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