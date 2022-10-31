Стало известно о состоянии сбитого российским депутатом шестилетнего ребенка

В Минздраве Новосибирской области заявили о тяжелом состоянии сбитого депутатом ребенка

Шестилетний ребенок, которого в Татарске Новосибирской области сбил депутат Сергей Мамонтов, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, его слова приводятся в Telegram-канале правительства российского региона.

«Он находится в реанимации центральной районной больницы, ему оказывается вся необходимая помощь.Также помощь врачам районной больницы оказывает Консультационный центр областной клинической больницы», — сказал министр.

После случившегося глава Татарского муниципального района Юрий Вязов сообщил, что лично возьмет на контроль оказание помощи пострадавшему ребенку.

Об аварии в Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Впоследствии выяснилось, что за рулем авто был член Совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов. В «Единой Россией» сообщили, что депутата с позором исключат из партии.