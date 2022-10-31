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15:00, 31 октября 2022Силовые структуры

Бастрыкин взял на контроль дело сбившего мальчика российского депутата

Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело депутата, бросившего на дороге сбитого им ребенка

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области предоставить доклад об обстоятельствах оставления шестилетнего ребенка после ДТП в Татарском районе. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате СКР.

Речь идет о депутате законодательного органа Татарского района Сергее Мамонтове. Он был признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»). Из материалов дела следует, что 30 октября мужчина за рулем легкого автомобиля совершил наезд на мальчика и покинул место происшествия. В суде 67-летний водитель признал вину. Его арестовали на 11 суток.

В отношении Мамонтова возбуждено также уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Прокуратура намерена проверить законность решения о возбуждении дела.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Врачи оценивают состояние пострадавшего ребенка как стабильно тяжело.

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Екатерина Власова
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