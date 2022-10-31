Бастрыкин взял на контроль дело сбившего мальчика российского депутата

Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело депутата, бросившего на дороге сбитого им ребенка

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области предоставить доклад об обстоятельствах оставления шестилетнего ребенка после ДТП в Татарском районе. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате СКР.

Речь идет о депутате законодательного органа Татарского района Сергее Мамонтове. Он был признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»). Из материалов дела следует, что 30 октября мужчина за рулем легкого автомобиля совершил наезд на мальчика и покинул место происшествия. В суде 67-летний водитель признал вину. Его арестовали на 11 суток.

В отношении Мамонтова возбуждено также уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Прокуратура намерена проверить законность решения о возбуждении дела.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Врачи оценивают состояние пострадавшего ребенка как стабильно тяжело.