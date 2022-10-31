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12:11, 31 октября 2022Силовые структуры

СКР возбудил дело в отношении сбившего и оставившего на дороге ребенка депутата

СК возбудил дело в отношении депутата Мамонтова, сбившего шестилетнего мальчика в Татарске

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Новосибирской области следователи возбудили дело в отношении 67-летнего водителя, который сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, оставив его лежать на дороге. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

Речь идет о члене советов депутатов Татарского района Сергее Мамонтове. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации центральной районной больницы.

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Екатерина Власова
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