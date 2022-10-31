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12:37, 31 октября 2022Силовые структуры

Сбившего ребенка российского депутата арестовали на 11 суток

Суд арестовал на 11 суток депутата Мамонтова, бросившего на месте ДТП сбитого им ребенка
Начало событий в новости СКР возбудил дело в отношении сбившего и оставившего на дороге ребенка депутата

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В городе Татарске Новосибирской области мировой суд арестовал на 11 суток 67-летнего водителя, бросившего на месте ДТП сбитого им шестилетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет о депутате законодательного органа Татарского района Сергее Мамонтове, уточняет ТАСС. Он был признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»). Из материалов дела следует, что 30 октября мужчина за рулем легкого автомобиля совершил наезд на мальчика и покинул место происшествия.

В суде водитель признал свою вину.

В отношении него возбуждено также уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Прокуратура намерена проверить законность решения о возбуждении дела.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации центральной районной больницы.

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Любовь Ширижик
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