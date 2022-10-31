Первому судну разрешили пойти по маршруту зерновой сделки

ООН заявила, что первому судну разрешили продолжить движение по маршруту зерновой сделки

В ООН заявили, что первому судну разрешили продолжить движение по маршруту зерновой сделки между ООН, Украиной и Турцией после возобновления инспекций. Об этом пишет Reuters.

ООН также отметила, что согласовала с Украиной и Турцией план движения 16 судов в понедельник, 31 октября. 12 отправятся из украинских портов, а 4 прибудут туда. Организация также намерена проинспектировать 40 следующих судов, стоящих на якоре в порту Стамбула в течение сегодняшнего дня.

Москва ранее заявила, что пока не станет продолжать участие в сделке, поскольку не может «гарантировать безопасность гражданских судов» после нападения на ее Черноморский флот, сообщает агентство.

29 октября суда Черноморского флота РФ были атакованы в Севастополе с помощью беспилотников. В Минобороны заявили, что в результате незначительно пострадал морской тральщик «Иван Голубец».