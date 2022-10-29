Власти назвали цели атаки беспилотников ВСУ около Севастополя

Развожаев назвал военные объекты Черноморского флота целью атаки беспилотников ВСУ

Целью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастопольской бухте были военные объекты Черноморского флота. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, его слова приводит ТАСС.

«Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее», — объяснил глава Севастополя.

Атака ВСУ с помощью беспилотников была проведена 29 октября. По словам Развожаева, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.

Позднее губернатор заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение нескольких часов отражали атаки беспилотников. В итоге в акватории около Севастополя были сбиты надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).