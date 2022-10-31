В Кисловодске пройдет первый всероссийский фестиваль скалолазания

Первый всероссийский фестиваль скалолазания «Скалы Кавказа» пройдет в Кисловодске

В Кисловодске с 3 по 7 ноября пройдет первый всероссийский фестиваль скалолазания «Скалы Кавказа». Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев, передает «Атв.Медиа».

Мероприятие планируется провести в ущелье реки Аликоновки неподалеку от Замка коварства и любви. Около 100 спортсменов приедут на фестиваль из разных городов России.

«Приедут как начинающие скалолазы, так и опытные спортсмены, среди которых чемпионы мира Юлия Абрамчук и Дмитрий Шарафутдинов», — рассказал Моисеев.

Организаторы подготовили 115 трасс на пяти скальных секторах.

Ранее сообщалось, что зимой в Сочи откроются две новые современные горнолыжные трассы. Кататься на них смогут как опытные, так и начинающие лыжники и сноубордисты. Ранее склон был приспособлен преимущественно для опытных любителей активного отдыха. Также будут обновлены 12 километров трасс для лыжного конькового хода на беговых лыжах.