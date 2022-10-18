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12:41, 18 октября 2022Моя страна

В Сочи откроются две новые горнолыжные трассы

Две новые горнолыжные трассы откроются в Сочи на склоне «Газпром Альпика» зимой

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Предстоящей зимой в горах Сочи откроются две новые современные горнолыжные трассы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал начальник отдела по эксплуатации горно-туристического центра (ГТЦ) ПАО «Газпром» Алексей Катренко.

Трассы появятся на курорте «Газпром» на горнолыжном склоне «Альпика». Кататься на них смогут как опытные, так и начинающие лыжники и сноубордисты. Ранее склон был приспособлен преимущественно для опытных любителей активного отдыха.

Также к зимнему сезону 2022-2023 годов курорт «Газпром» модернизирует лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Будут обновлены 12 километров трасс для лыжного конькового хода на беговых лыжах.

Кроме того, курорт рассчитывает развивать инфраструктуру. В частности, на площади Альпика планируется открыть фудкорт, а на склонах и в отелях — около десяти новых баров и ресторанов, сообщила руководитель организации питания ГТЦ ПАО «Газпром» Надежда Кудрявцева. Первым станет ресторан авторской кухни «Черная Лисичка» в курортном комплексе «Гранд Отель Поляна». Возглавил заведение известный шеф-повар, обладатель награды «Золотая пальмовая ветвь» Андрей Колодяжный.

При этом курорт не исключает открытие заведений на нижней станции канатных дорог и на высоте 1100 метров, переговоры об этом ведутся с российским ресторатором, имя которого не уточняется.

Ранее россиянам рассказали о возможности бюджетного проведения зимнего отпуска. Так, выгодно отдохнуть в предстоящем горнолыжном сезоне предлагается в Сочи — путевки на курорт «Роза Хутор» сейчас можно приобрести от 49 тысяч рублей на двоих. 

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Варвара Кошечкина
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