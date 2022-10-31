Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:36, 31 октября 2022Россия

Врачи нашли таракана в голове страдавшего от боли россиянина

В Одинцово врач нашел таракана в ухе у пожилого мужчины

Фото: РИА Новости

Пожилой россиянин из Одинцово обратился в больницу, страдая от боли внутри уха. Во время осмотра врач обнаружил в его голове насекомое, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

После того как 62-летний мужчина почувствовал дискомфорт, он пытался прочистить ухо ватными палочками, но ситуация не изменилась. Тогда он решил пойти к отоларингологу, который нашел в его ухе таракана и достал его с помощью пинцета.

«После извлечения удалось определить, что это был таракан. Также мужчине промыли слуховой канал и вытащили серные пробки», — рассказал заведующий отоларингологическим отделением одинцовской больницы Михаил Коровин. По словам врача, пенсионер признался, что после этого у него улучшился слух. После всех процедур мужчина чувствует себя хорошо.

Специалисты предупредили, что не стоит пытаться достать инородные тела из ушей или носа своими силами — в таких случаях лучше обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что школьник из Челябинской области три дня проходил с жуком в ухе. Ребенок пытался достать его самостоятельно, но насекомое только глубже залезло внутрь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
Найден снижающий за два часа симптомы депрессии препарат
В Москве женщина спускалась по простыне из окна и разбилась
В Совфеде рассказали о судьбе виллы Зеленского в Крыму
Названа средняя стоимость подготовки автомобиля к зиме
Футболист клуба РПЛ рассказал о походе в военкомат после получения повестки
Названы самые популярные сериалы среди россиян
Норвегия повысит уровень боеготовности из-за спецоперации на Украине
Российский суд дал 15 лет мужчине за убийство и расчленение друга-инвалида
США предложили ЕС присоединиться к экспортным ограничениям против Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.