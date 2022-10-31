Врачи нашли таракана в голове страдавшего от боли россиянина

В Одинцово врач нашел таракана в ухе у пожилого мужчины

Пожилой россиянин из Одинцово обратился в больницу, страдая от боли внутри уха. Во время осмотра врач обнаружил в его голове насекомое, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

После того как 62-летний мужчина почувствовал дискомфорт, он пытался прочистить ухо ватными палочками, но ситуация не изменилась. Тогда он решил пойти к отоларингологу, который нашел в его ухе таракана и достал его с помощью пинцета.

«После извлечения удалось определить, что это был таракан. Также мужчине промыли слуховой канал и вытащили серные пробки», — рассказал заведующий отоларингологическим отделением одинцовской больницы Михаил Коровин. По словам врача, пенсионер признался, что после этого у него улучшился слух. После всех процедур мужчина чувствует себя хорошо.

Специалисты предупредили, что не стоит пытаться достать инородные тела из ушей или носа своими силами — в таких случаях лучше обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что школьник из Челябинской области три дня проходил с жуком в ухе. Ребенок пытался достать его самостоятельно, но насекомое только глубже залезло внутрь.

