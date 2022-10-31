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18:59, 31 октября 2022Ценности

16-летняя дочь российского режиссера показала откровенный образ на Хеллоуин

Дочь режиссера Павла Худякова Тоня выбрала для Хеллоуина откровенный костюм полицейского

Фото: @tonyahoodyakova

Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня показала откровенный наряд, который она подобрала для празднования Хеллоуина. Соответствующие кадры она опубликовала на свой странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

16-летняя спортсменка выбрала для праздничной вечеринки образ полицейской, надев кожаное мини-платье с глубоким декольте, ботфорты на платформе и каблуках и фуражку черного цвета со значком. Униформу знаменитости дополняли наручники, несколько колье и браслетов, а также макияж в нюдовых оттенках.

«Счастливого Хеллоуина», — написала Худякова в посте, который набрал более 47 тысяч лайков. «Очень красивая», «Русские девчонки самые красивые в мире», «Красивые куколки», «Прекрасная девушка», «Какой у вас классный костюм», — высказывались подписчики.

В марте 2021 года Тоня Худякова также продемонстрировала снимок в купальнике и восхитила фанатов. Тогда спортсменка сфотографировалась на пляже в леопардовом бикини с принтом в виде розовых цветов. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и несколько браслетов.

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Карина Черных
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