14-летняя дочь российского режиссера показала фото в бикини и восхитила фанатов

Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня показала пляжное фото, сделанное во время каникул, и порадовала фанатов. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

14-летняя спортсменка снялась на пляже с распущенными волосами в леопардовом бикини с принтом в виде розовых цветов. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и несколько браслетов. «Тут начались весенние каникулы, а в Москве сегодня они закончились», — подписала она пост, который набрал больше 24 тысяч лайков.

Подписчики дочери режиссера оценили естественную красоту девушки. «Ты фантастически красива», «Ты на 100 процентов естественная, это бесценно», «Такая ты классная! Ты идеальная!», «Фигурка и купальник класс», «Если девочки, то только такие», «Тоня, пожалуйста, не меняйся! Ты уже прекрасна», — восхищались они в комментариях.

Ранее в марте сходство 14-летней Тони Худяковой с российской фотомоделью Анастасией Решетовой удивило поклонников. На кадре спортсменка запечатлена в черном кроп-топе и темно-серых джинсах с принтом в виде крестов. Ее волосы собраны в высокий пучок. Образ дочери режиссера дополнили несколько браслетов и подвеска.