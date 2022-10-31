В Турции допустили атаки на газопровод «Турецкий поток»

Профессор Унал: организаторы атак на Черноморский флот могут повредить «Турецкий поток»

Организаторы атак беспилотников на Черноморский флот России могут устроить нападение на газопровод «Турецкий поток». Такое развитие событий допустил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал в разговоре с «Лентой.ру».

Ученый заявил, что опасается за безопасность трубопровода. Он призвал турецкий и российский флот усилить патрулирование «Турецкого потока». «Это серьезный бизнес. Мы не хотим замерзнуть, как европейцы, чьи правители, кажется, сошли с ума и оставили свой народ без отопления. Мы не хотим, чтобы это произошло и с Турцией», — высказался Унал.

Об атаке Вооруженных сил Украины, совершенной с помощью дронов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил утром 29 октября. По его словам, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.

Позднее губернатор заявил, что в акватории вблизи Севастополя были сбиты надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).