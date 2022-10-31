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18:11, 31 октября 2022Мир

В Турции допустили атаки на газопровод «Турецкий поток»

Профессор Унал: организаторы атак на Черноморский флот могут повредить «Турецкий поток»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Организаторы атак беспилотников на Черноморский флот России могут устроить нападение на газопровод «Турецкий поток». Такое развитие событий допустил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал в разговоре с «Лентой.ру».

Ученый заявил, что опасается за безопасность трубопровода. Он призвал турецкий и российский флот усилить патрулирование «Турецкого потока». «Это серьезный бизнес. Мы не хотим замерзнуть, как европейцы, чьи правители, кажется, сошли с ума и оставили свой народ без отопления. Мы не хотим, чтобы это произошло и с Турцией», — высказался Унал.

Об атаке Вооруженных сил Украины, совершенной с помощью дронов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил утром 29 октября. По его словам, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.

Позднее губернатор заявил, что в акватории вблизи Севастополя были сбиты надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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Валентина Шварцман
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