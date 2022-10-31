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14:24, 31 октября 2022Россия

Кремль призвал доверять заявлению Минобороны об атаке ВСУ на Черноморский флот

Песков заявил, что заявления Минобороны об атаке ВСУ на ЧФ России заслуживают доверия
СюжетМинобороны:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Заявления Минобороны России об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот (ЧФ) заслуживают доверия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

На вопрос журналистов, получил ли Кремль доказательства причастности Великобритании в нападении на корабли и трубопроводы «Северных потоков», представитель Кремля ответил, что «у нас так не принято, представлять внутри государства друг другу доказательства».

«Достаточно для всех заявления министерства обороны, которое, руководствуясь той информацией, теми данными, которые удается собрать, заявляет. Это более чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия», — сказал Песков.

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Об атаке ВСУ, совершенной с помощью беспилотников, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил утром 29 октября. По его словам, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.

Позднее губернатор заявил, что в акватории вблизи Севастополя были сбиты надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Он уточнил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение нескольких часов отражали атаки БПЛА.

После атаки беспилотников Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом.

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Никита Абрамов
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