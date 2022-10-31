На Украине оказалась обесточена часть железных дорог

На Украине оказалась обесточена часть железнодорожных веток

Из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры на Украине оказалась обесточена часть железнодорожных веток. Об этом сообщается в Telegam-канале оператора украинских железных дорог.

Отмечается, что на маршруты были выведены резервные тепловозы. Кроме того, задерживаются три поезда из Киева — в Днепр, Краматорск и Ужгород.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры без электричества осталась часть украинской столицы. Он также уточнил, что в некоторых районах города нет водоснабжения.